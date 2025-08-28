フジテレビは28日、公式サイトを通じ、元タレント中居正広氏（53）による元同社社員への性暴力をめぐる一連の問題に関連して、同社元取締役で前社長の港浩一氏、元専務の大多亮氏に対し、50億円の損害賠償を連帯して支払うよう求める訴訟を起こしたと発表した。港氏は社長を務めていた1月に、中居氏をめぐる対応について会見。初回となった17日の会見では、出席を一部メディアに限定したことなどで批判が殺到した。同27日にはメデ