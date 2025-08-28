NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。日本ハムは山粼福也投手を抹消しました。現在2位の日本ハムは22日からのソフトバンクとの首位攻防戦に3連勝して0.5ゲーム差に詰め寄ると、26日の試合は引き分けに終わりましたが、ソフトバンクが楽天に敗れ、ゲーム差を0にしました。しかし前日の試合、先発した山粼投手は3回表に2点の援護をもらいましたが、直後の3回裏に2ランホームランを打たれて同点に追いつかれると、続く4