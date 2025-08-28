大分市都町で7月25日夜、通行中の男性2人に対し客引きをしたとして、35歳の男が逮捕されました。 風営法違反（客引き）の疑いで逮捕されたのは、大分市城東町に住む風俗店従業員の男（35）です。 警察によりますと、男は今年7月25日午後10時前、大分市都町で歩いていた男性2人に声をかけ、社交飲食店の客となるよう勧誘した疑いが持たれています。 一般の人からの情報提供で、警察が捜査を続け、裏づけが取れたため逮捕しました