6人組アイドルグループ、超ときめきハート宣伝部が28日、都内で、ゲームやアニメで展開する「ひみつのアイプリ」新コラボレーション発表会に出席した。テレビ東京系のアニメ「ひみつのアイプリ」（日曜午前9時半）の10月19日放送の第80話に、超ときめきハート宣伝部が本人役として声優初挑戦で出演することが発表された。菅田愛貴（20）は「本当に夢のようで、まさか私が出られるなんてという気持ちで、アフレコも幸せな時間でとっ