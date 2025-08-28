7月、石川県七尾市の県道で起きた交通死亡事故を受け、事故が発生した現場の安全点検が行われました。 現場は石川県七尾市旭町の県道で、7月18日、トラック2台が正面衝突し、軽トラックを運転していた19歳の男性が死亡しました。この事故を受けて28日、現場付近の合同点検が行われました。「同じような正面衝突の事故で、2件の死亡事故が昨年、発生しています」現場は片側1車線の道路で、センターラインのはみだしが事故