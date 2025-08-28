ECサイト“おうちdeボンマルシェ”は、旬のフルーツを贅沢に使った季節限定の特別なスイーツ「桃とマスカットのゼリーとレアチー」を2025年9月1日(月)に発売します。 おうちdeボンマルシェツ「桃とマスカットのゼリーとレアチー」 発売日：2025年9月1日(月) 10:00〜価格：6個入り3,390円(税込)4個入り2,890円(税込)(送料込み、北海道・沖縄は別途500円)賞味期限：発送日を含む6日間 ECサイト“おう