猫が『カゴに入りたがる』4つのワケ 1.本能的に安心できるから 猫は本能的に「狭い」「囲まれている」「ほどよく観察できる」といった空間を好む生き物です。 カゴは、これら全ての条件を満たしており、猫にとっては理想的な隠れ家のような存在と言えるでしょう。 カゴには編み目があるので、周囲の状況を適度に見渡せて、安心感も高まります。 こうした居心地のよいスペースがあると、猫のストレス軽減にもつな