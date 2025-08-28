「ウエスタン、中日２−０阪神」（２８日、バンテリンドーム）阪神は中日の先発・涌井を攻略できず、そのまま完封負けを喫した。先発の茨木は５回５安打１失点と粘り強く投げた。椎葉と津田もピンチを招きながらも無失点に抑えた。好リードしたのは２２日・広島戦以来のスタメンマスクで、６月２７日・中日戦以来のフル出場となった藤田。涌井から２安打を放ち躍動した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−茨木が５