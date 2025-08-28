秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが9月6日の「成年式」に向け、皇居で初めてリハーサルに臨まれました。28日午前9時ごろ、悠仁さまは9月6日の19歳の誕生日に「成年式」が行われる皇居・宮殿に向かわれました。男性皇族の成年式は父親の秋篠宮さま以来40年ぶりで、宮殿では、天皇陛下から成年用の冠を授かる「加冠の儀」や両陛下に成年の挨拶をされる「朝見の儀」などのリハーサルが行われました。悠仁さまは、来週土曜日9月6日に本番