麻雀プロリーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の高宮まり（36歳）。プロ雀士として活動しながら、グラビアアイドルという二刀流で人気を博す。プロ入りは2010年で、所属するのは麻雀プロ団体の最大手である日本プロ麻雀連盟。麻雀では攻めっ気たっぷりな戦い方でファンを魅了する一方で、ほんわかとした性格で男女問わず高い支持を集める。そんな高宮は幼少期はどんな子で、どんな学生生活を送り、どのようにして麻雀と出