とちぎテレビ ８月２８日午前、宇都宮市の中心部で、電線関連の装置に車が衝突し、横転する単独事故がありました。辺りは一時停電し、騒然としました。 ２８日午前１０時頃、宇都宮市昭和で「車が横転している」と警察に通報がありました。 車は、歩道に設置されている電線関連の装置に衝突した後、横転したとみられ、周辺の住宅などが停電しました。 停電した影響で、エレベーターの中におよそ３０分、閉じ