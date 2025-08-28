◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝８月２８日、新潟競馬場２２年の共同通信杯以来となる勝利を目指すダノンベルーガ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）が、２３日から滞在する新潟競馬場で追い切りを行った。ダートコースを馬なりで５ハロン７０秒８―１２秒５。堀調教師は「カイバ食いは落ちず、心身のバランスも取れている。乗り込みは十分で仕上がりは良好。