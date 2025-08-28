大相撲の夏巡業が２８日、東京・立川市で行われた。小結・高安（田子ノ浦）が幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）らと３番。得意の左を差すと馬力を生かして寄り切るなど２勝した。巡業序盤で腰痛で離脱していたが２５日に復帰していた高安は「無理せずにやることをやりたい」と足元を見つめた。２６、２７日も相撲を取る稽古をしており、徐々にペースをあげていく。名古屋場所は小結で１０勝し、秋場所（９月１４日初日・両国国技館