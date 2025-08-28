昨年までのハンデ戦から今年、負担重量が別定に替わったサマー2000シリーズ第5戦「第61回新潟記念」（G3、31日、新潟芝2000メートル外回り）は28日、出走馬が確定した。6月8日の安田記念4着後、ひと息入れて、ここで始動するブレイディヴェーグ（牝5＝宮田、父ロードカナロア）は調整中となっていた鞍上が津村に決定。新コンビで23年エリザベス女王杯、24年府中牝馬Sに続く3度目の重賞制覇を目指す。20日の1週前追い切りは津