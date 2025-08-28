被爆者の声収集、胸打つ実話…桧山珠美（コラムニスト）戦後８０年。戦争が遠い過去の出来事として風化していくなかで、戦争の記憶をいかに継承していくかは大きな課題だ。戦争の悲惨さ、平和の尊さを未来へ引き継ぐ。その使命を果たすべく、今年も数多くの戦争関連番組が作られている。その中から、心を揺さぶられたドラマを紹介したい。まずは、「八月の声を運ぶ男」（ＮＨＫ、１３日）。元長崎放送記者でジャーナリストの伊