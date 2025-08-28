リコーは8月28日、米Meta Platformsが提供する「Meta-Llama-3.1-8B」の日本語性能を向上させた「Llama-3.1-Swallow-8B-Instruct-v0.3」をベースモデルに、有害な入力を判別するガードレール機能を備えたLLM「セーフガードモデル」を開発したことを発表した。このモデルは2024年10月に同社が立ち上げたLLMに対する社内の安全対策プロジェクトから生まれたものだという。今後は、国内販売会社のリコージャパンが2025年4月から提供開