シャープは8月27日、水なし自動調理鍋「ヘルシオ ホットクック」専用の別売アクセサリー「もっとクック」1.6Lタイプ（2〜4人用）用＜TJ-U1A＞を発売した。価格はオープンで、直販価格は9,900円。「もっとクック」1.6Lタイプ（2〜4人用）用＜TJ-U1A＞「もっとクック」は、従来のホットクックの「まぜ技ユニット」と交換して使用するアクセサリー。先端の「ヘラ」が木ベラやゴムベラのように丁寧に食材を鍋底から攪拌し、みじん切り