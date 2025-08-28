２８日の午前、山形県酒田市の商店街で建物の一部を焼く火災がありました。ケガ人はいませんでした。 【画像】火災現場は商店街の一角 警察によりますと、２８日の午前７時すぎ、酒田市中町１丁目の元飲食店の建物から火が出ました。近くの住民が白い煙が上がっているのに気づき、１１９番通報したということです。 火は駆けつけた消防が放水して消し止めましたが、店内１階の天井や壁などが焼けました。出火当時、建物内に人は