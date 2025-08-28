ブルボンは8月25日、新潟県のブランドさつまいも「いもジェンヌ」を使用した期間限定アイス2品を、全国で新発売する。左から、「いもジェンヌアイス」「ルマンドアイスいもジェンヌ」今回、新商品で使用した「いもジェンヌ」とは、新潟砂丘で栽培された「紅はるか」を追熟させ、糖度を高めた新潟のブランドさつまいも。「ルマンドアイスいもジェンヌ」は、いもジェンヌ風味のアイスにミニルマンドを合わせたモナカアイス。「いもジ