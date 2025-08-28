【新華社貴陽8月28日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平（れいへい）県にあるトン族集落の観光地、肇興風景区でこのほど、歌謡コンテスト「2025年貴州省・湖南省・広西チワン族自治区『村歌』大会」の決勝大会が行われ、会場を埋めた聴衆は民族色豊かな音楽の祭典を堪能した。決勝大会の開催中、参加チームはそれぞれの民族衣装のショーも披露し、観光客は魅力あふれる民族文化を思い存分楽しんでい