豊田温泉開発は10月20日、「猿投温泉 癒しの宿 金泉閣」(愛知県豊田市)をリニューアルオープンする。9月1日午前10時から公式HPで先行予約を開始する。ロイヤルスイートのリビング今回のリニューアルでは、富裕層向けの「ロイヤルスイート桜煌(さくら)」(約80?／定員5名)と、「ジュニアスイート 紅耀(もみじ)」「同 楓華(かえで)」(各51?／定員4名)の客室を新設する。ジュニアスイートの前室ロイヤルスイートは、同館最大面積を誇