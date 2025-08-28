スライムで遊ぶ。トロ〜〜〜ン」【写真】二度見必至！ 「猫は液体説」を裏付ける衝撃ショットXユーザーのＹさん（@kirayuraerakura）が投稿した写真に驚きの声が続々と集まっています。写っているのは、愛猫「くう」ちゃん（4歳・男の子）。両手で首元と足元を持ち上げられたくうちゃんの体は、目を疑うほどの長さ！ 下半円を描くようにしなやかな体は、まだまだ伸びそうに見えます。一方、当のくうちゃんは何ら気にしていない様