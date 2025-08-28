ブルワーズは27日（日本時間28日）、守護神のトレバー・メギル投手（31）が右屈筋を痛め、15日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。メギルは今季ナ・リーグ2位の30セーブを挙げるなど、49試合で防御率2・54。チームの守護神としてブルペンに欠かせない存在だった。チームはこの日のダイヤモンドバックス戦に2―3と競り負けたが、現在83勝51敗でナ・リーグ中地区首位を独走している。悲願のワールドシリーズ初制覇