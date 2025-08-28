Liderarは10月15日、音楽ライブ「Re Sound Special Live」を、神戸ポートアイランドホールにて開催する。HANCE同イベントは、物価高騰や社会不安などで、余裕を失いがちな心を、音楽の力で温めたいという思いで企画したもの。次世代を担う若者たちにリアルな音楽と触れ合う機会を提供し、経済的理由で文化体験から遠ざかっている子どもたちのために、高校生以下は無料で招待する。無料エリアはスタンド席Eブロック／Fブロック。登