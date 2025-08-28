丸八化成と埼玉県川口市の金属加工の老舗・栗原精機は8月25日、共同開発によるカラビナ「Dura-glow」の先行予約販売をMakuakeにて開始した。「Dura-glow」同商品は、蓄光樹脂とジュラルミンの融合で暗闇でも光り、防災・アウトドアにて活用できる新感覚のS字型カラビナとなっている。光をまとうカラビナ本体カラーは、シルバー・レッド・ブラック(アルマイト加工)、発光カラーはグリーンとブルー(暗所で発光)の展開。予定価格は3,5