東京証券取引所28日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。米半導体大手エヌビディアの好調な決算発表を受け、値がさのソフトバンクグループなどが買われた。終値は前日比308円52銭高の4万2828円79銭。東証株価指数（TOPIX）は20.04ポイント高の3089.78。出来高は約18億7924万株だった。