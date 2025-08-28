国際協力機構（JICA）が千葉県木更津市などをアフリカ諸国のホームタウンに認定し、誤情報が拡散している問題を巡り、同県の熊谷俊人知事は28日の定例記者会見で、移民に関する不安の声が上がる背景に「虚偽であったとしても、人々が反応するものを（インターネット上で）大きく拡散させて利益を得る集団の存在がある」と指摘した。JICAの認定を受けたのは木更津市、山形県長井市、新潟県三条市、愛媛県今治市で「移民が増える