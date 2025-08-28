昨年、1716 年創業の奈良の老舗・中川政七商店から世代を超えて愛され続けている絵本とコラボした、「絵本ふきんシリーズ」が発売され、Japaaanでも紹介しましたが、世代を超えて愛される名作絵本４作品がデザインされた「かや織ふきん」が中川政七商店から発売このほど同シリーズの第2弾商品が発売されることになりました。ロングセラーの「かや織ふきん」と名作絵本がコラボレーションした「絵本ふきんシリーズ」、今回は、1972