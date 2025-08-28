歌手の小柳ルミ子さんが自身のブログで、愛犬の命日に悲しみを投稿しています。 【写真を見る】【 小柳ルミ子 】愛犬・先代ルルの命日に “2人のルル” を悼む「あなた達がいないと生きて行けないよ」「今日8月28日は先代ルルの命日です」と投稿。「激痛の癌と戦いながらルルは亡くなりました」としながらも、旅立つ瞬間には「激痛に歪む顔から一転」「天使の様なキラキラしたお目々で私を真っ直ぐに見て」「『ママあり