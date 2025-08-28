ストラクは9月1日、2025年秋の季節限定商品として、栗とわらびもちの相性を追求した新商品「月見栗生わらび餅」を、京都利休 催事会場で発売する。月見栗生わらび餅同商品には、わらびもちとの相性が良い風味豊かなイタリアマロンを使用。渋みを一切感じさせない独自の製法で、栗の自然な甘みと風味を最大限に引き出して仕上げた。栗は、ビタミンやミネラルを豊富に含む栄養価の高い食材でありながら、脂質が少なく、グルテンフリ