タレントの小倉優子さんが自身の公式ブログを更新。次男が野球を再開したことを報告しました。【写真を見る】【小倉優子】野球を再開した次男の決意に感動「長男みたいになりたい」 家族の絆が深まる少年野球の日々母は日焼け対策に奮闘中小倉さんは「長男が少年野球の卒団のタイミングで次男も野球を辞めたのですが、部活で楽しそうな長男の姿を見て、次男もまた再開することになりました」と、報告。 次男は、「楽しそう