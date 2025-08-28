中国商務部は27日、上海協力機構（SCO）の経済貿易協力についての特別説明会を開催し、2024年には中国とSCOの他のメンバー国との貿易額が約5124億ドル（約75兆円）で、過去最高を記録したことなどを発表しました。商務部の凌激副部長兼国際貿易交渉副代表によると、2024年の中国とSCOの他のメンバー国の貿易額は前年同期比2．7％増の約5124億ドルで、2018年に中国がSCO青島サミットを主催した時点の2倍に達しました。凌副部長は、