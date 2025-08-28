デベロップは9月25日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 本庄若泉」を、埼玉県本庄市に開業する。HOTEL R9 The Yard 本庄若泉 外観「HOTEL R9 The Yard(ホテル アールナイン ザ ヤード)」シリーズは、建築用コンテナモジュールを利用したコンテナホテル。客室(13?)は、隣室と壁を接していないため、静かでプライバシー性に優れている。室内には、ベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄