【モデルプレス＝2025/08/28】モデルのマギーが27日、自身のInstagramを更新。クロアチア・ドゥブロヴニクでの夜景散策の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】マギー「絵画のよう」と話題の完璧美背中輝くドレス姿◆マギー、ドゥブロヴニクの夜景バックにエレガントな姿披露マギーは「夜の旧市街」とクロアチア・ドゥブロヴニクでの夜の散策を報告。写真では背中が美しく開いた淡いカラーのドレスを着用し、石畳の旧市街