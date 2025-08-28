遠興はこのほど、保険薬局向けのソフトウェア開発を行うOZとともに薬局支援における協業を開始したことを発表した。今回の協業では、これまで"物の提供"を通じて薬局と連携してきた遠興と、"業務の仕組み"を通じて薬局支援を続けてきたOZで、薬局の持続的な経営と質の高い医療サービスの両立を目的とした支援体制を構築。薬局が抱える経営や業務の課題をともに解決する「課題解決型パートナー」として、薬局の持続可能な経営と地域