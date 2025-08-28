きょう（28日）午後、倉敷市連島町矢柄の住宅から火が出ました。この家に1人で住む50代の男性がやけどをして病院に運ばれています。 【写真を見る】倉敷市連島町矢柄で住宅火災1人暮らしの50代男性がやけど午後4時15分ごろ鎮火【岡山】 きょう午後2時15分ごろ、倉敷市連島町矢柄の住宅から火が出ていると、近所に住む人から消防に通報がありました。消防車9台が出て、消火にあたり、火は住宅1棟を焼いて約2時間後に消し止め