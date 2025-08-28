27日のDeNA戦でプロ初先発初勝利を挙げた、阪神・早川太貴投手（25）が、28日に横浜スタジアムで行われた試合前練習に参加した。記念すべき1勝から一夜明け、心境を語った。「（北海道北広島）市役所もそうですけど、ハヤテの時とかお世話になった方々が凄い喜んでくれたりとか、感動したとか勇気もらったとかそういうふうに言ってくれたのは自分としてもやってきて良かったと思いました」昨夜は興奮状態であまり眠ることは