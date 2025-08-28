女優・のん（30）が28日までに自身のインスタグラムを更新。赤髪姿を披露し、反響を呼んでいる。「ニットのドレス」と白のニットドレス姿を披露。ギターを肩からかけて撮影するオフショットなどを投稿し、これまでの黒髪からガラリと変わった赤髪ボブスタイルも公開した。ハッシュタグでは「#オフショット」「#Renarrate」と付け加えた。のんは9月3日に新アルバム「Renarrate」をリリースすることを発表している。フォロワ