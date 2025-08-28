実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が27日のYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」の生配信にリモート出演。地域政党「再生の道」代表の石丸伸二氏が同日に都内で記者会見し、代表交代のスケジュールを発表。自身は立候補しないと宣言した件を受け、今後について言及する場面があった。「石丸氏は今後どうする?」というテーマで、約3時間30分にもわたってトークした回。最後に感想を聞かれたひろゆき氏は「石丸さん