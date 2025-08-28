日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州）と米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州）に臨む日本代表メンバーを２５人を発表した。千葉市内で行われた会見に出席した森保一監督は、追加招集招集に関して「最低でも一人増やそうと思っている」と明言。所属クラブにおける今週末の試合でコンディションを見極めて決定する。今回は負傷中のＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、Ｄ