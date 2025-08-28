ハーバー研究所は10月21日から、「アロマソープセット(ローズ・ユズ・ベルガモット)」(1,760円)を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で販売する。アロマソープセット(ローズ・ユズ・ベルガモット)同商品は、ローズ、ユズ、ベルガモットの香りの洗顔・全身用石けんのセット。天然精油のほか、マリンプラセンタエキスや吸着型ヒアルロン酸などの保湿・ハリアップ成分も配合し