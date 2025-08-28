２８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３０８円５２銭（０・７３％）高の４万２８２８円７９銭だった。２日連続で値上がりした。米半導体大手エヌビディアの２０２５年５〜７月期決算が市場予測を上回り、日経平均への影響度が大きい半導体関連株の一部が上昇した。著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社が三菱商事など日本の商社株を買い増したと伝わり、商社や卸売り関連の