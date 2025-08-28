ハマの星蝦名達夫外野手２７蝦名は並々ならぬ思いで野球に向き合っている。プロ６年目の今季は、レギュラー確保に向けて勝負の年だ。５月に急死した兄の分も背負っている。２０２０年に青森大からドラフト６位で入団。１メートル８５の恵まれた体格で、高い身体能力を備える。打っても打てなくても、いつも夜遅くまで残ってバットを振り、努力を惜しまない。不振でも顔に出さない我慢強い男だが、約３か月前のヒーローインタ