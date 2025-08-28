◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）ツアー未勝利の２１歳、小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６９で回り、好スタートを切った。「今年けっこう予選落ちが多くてスイングに悩んでいたけど、今日はしっかりアンダーで回れたことはうれしい」と笑みを浮かべた。１１番で残り１００ヤードの第２打をピン奥２メートルに