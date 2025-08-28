◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ボブルヘッドデーに強い大谷翔平。4度目でも輝かしい成績を残しました。入場者に選手のボブルヘッド人形が配布され、メジャーリーグの人気企画となっているボブルヘッドデー。この日ドジャース加入後自身4度目のボブルヘッドデーを迎えた大谷選手は投打で躍動しました。過去3度のボブルヘッドデーで大活躍を見せていた大谷選手。日本時間2024年8月29日に配布された