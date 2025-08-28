ＢＴＳのジミン（２９）と、韓国ドラマ「一度行ってきました」「Ｍｏｔｈｅｒｓ」などに出演の女優・ソン・ダウン（３４）に熱愛説が浮上し、大きな話題を集めている。ソン・ダウンは２７日、自身のＳＮＳで動画を公開。エレベーター前で待機する様子を動画で撮影していたのだが、そこに現れたのがジミンだった。該当映像は、２人の関係を可視化させた初のショットであり、これまで提起されていた熱愛説に信ぴょう性を持たせた