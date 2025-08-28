人気漫画「ドラゴンボール」の単行本の偽物を販売したとして、商標法違反の疑いで逮捕、送検されていた中国籍で水戸市に住む理学療法士の男性（33）について、静岡地検は8月27日、不起訴処分にしました。 理学療法士の男性は3月から4月にかけて、人気漫画「ドラゴンボール」の単行本1巻の初版2冊をインターネット上のフリマサイトで計1万3千円で販売し、出版元の集英社の商標権を侵害した疑いで、静岡県警が今