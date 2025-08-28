7月上旬から8月上旬にかけて、静岡県浜松市に住む60代女性が警察官などを名乗る男らから約1億4000万円相当の暗号資産を騙し取られる詐欺事件がありました。 詐欺被害にあったのは浜松市中央区に住む無職の60代の女性です。 警察によりますと、7月上旬に女性の固定電話にNTTドコモの職員と名乗る男から「携帯電話の未払いがあります」と電話があり、その後、大阪府警を名乗る男に変わり、「携帯電話の契約詐欺に加担している恐れ