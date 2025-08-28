「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第１日」（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝が１イーグル、５バーディーの６６でラウンド。午前スタート組では２位に２打差をつけての単独トップとなった。前半からバーティーを重ね、３アンダーで迎えた１４番パー５では残り８７ヤードの３打目が２ヤード上に着弾。そこからバックスピンが入ってのカップイン。「今季初のイーグルなので、