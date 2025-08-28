¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤Î´Ë¤ß¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÀÇÀ©µÄÏÀ¤ò½ä¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎºâÌ³¾Ê´´Éô¤ÏºÇ¶á¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¾ï¤Ë〝Í¿ÅÞ〟¤Ê¤Î¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å»Ê¤Ï¾ï¤Ë¹ÔÀ¯ÉÜ¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼óÁê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²¾¤Ë¶á¤¯À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤­¤ÆÌîÅÞÅÞ¼ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£ ¼ÂºÝ¡¢〝ÌîÅÞ¥·¥Õ¥È〟¤Ë¸þ